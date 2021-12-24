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ПОЛИТИКА

После отказа представителей власти от участия в ток-шоу Шустера рейтинги программы выросли – Елизаров

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Елизаров заявил, что журналисты не обязаны "целовать власть взасос"
Елизаров заявил, что журналисты не обязаны "целовать власть взасос"
Фото: Pavlo Yelizarov / Facebook

Отказ представителей украинской власти ходить на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" благоприятно повлиял на рейтинги программы, выходящей на телеканале "Украина" и "Украина 24". Об этом управляющий партнер "Савик Шустер Студии", продюсер Павел Елизаров сообщил "Главкому" в интервью, опубликованном 22 декабря.

"Отразился [на рейтингах] – они стали больше", – сказал он.

По словам продюсера, проблемы с нынешней властью у программы начались еще в мае, когда на тот момент народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский "решил приехать в студию, где физически не было мест, куда его посадить".

"Мы его не пустили, и "слуга народа" в лице [нардепа] Жени Кравчук заявила, что это вообще не свобода слова. Кстати, это первый раз было в моей практике, когда прямо с эфира отозвали министра энергетики и потом рассказывали, что вот, видите, было же место для Дубинского. То есть эта мелочность уже тогда продемонстрировала их принцип мышления. А сейчас это уже мы видим производные от этого", – объяснил Елизаров.

Он подчеркнул, что работа журналиста "не состоит в том, чтобы целовать власть взасос".

Говоря о телевизионных рейтингах, продюсер отметил, что у "Свободы слова Савика Шустера" среди аудитории 18 лет и старше "в три или четыре раза выше рейтинг", чем у политической программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам. На время новогодних праздников съемочная группа ушла на каникулы.

Контекст:

Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата". Также нардепы обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", и обещали пересмотреть решение, когда "олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

Член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский ответил, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканалов. "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он.

12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.

Теги: рейтинг, политика, ток-шоу, Павел Елизаров, Александр Дубинский, продюсер, Свобода слова Савика Шустера
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