После отказа представителей власти от участия в ток-шоу Шустера рейтинги программы выросли – Елизаров

"Отразился [на рейтингах] – они стали больше", – сказал он.

По словам продюсера, проблемы с нынешней властью у программы начались еще в мае, когда на тот момент народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский "решил приехать в студию, где физически не было мест, куда его посадить".

"Мы его не пустили, и "слуга народа" в лице [нардепа] Жени Кравчук заявила, что это вообще не свобода слова. Кстати, это первый раз было в моей практике, когда прямо с эфира отозвали министра энергетики и потом рассказывали, что вот, видите, было же место для Дубинского. То есть эта мелочность уже тогда продемонстрировала их принцип мышления. А сейчас это уже мы видим производные от этого", – объяснил Елизаров.

Он подчеркнул, что работа журналиста "не состоит в том, чтобы целовать власть взасос".

Говоря о телевизионных рейтингах, продюсер отметил, что у "Свободы слова Савика Шустера" среди аудитории 18 лет и старше "в три или четыре раза выше рейтинг", чем у политической программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам. На время новогодних праздников съемочная группа ушла на каникулы.