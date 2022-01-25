Бурба заявил, что перед увольнением Зеленский предлагал назначить его главой Службы внешней разведки

"Замечаний относительно работы меня лично, а также вверенного мне органа не было вообще. Кроме того, за пару месяцев до увольнения – июнь или май 2020 – мне предлагали возглавить Службу внешней разведки. Это было предложение от Зеленского в присутствии [главы Офиса президента Украины] Андрея Ермака", – сказал он.

По словам бывшего разведчика, "президент сообщил, что не то, что не имеет претензий к ГУР, а, наоборот, удовлетворен работой управления военной разведки".

"Кроме того, я услышал о неудовлетворении работой Службы внешней разведки, поэтому мне было предложено перейти. То есть за один год и три месяца работы с Зеленским я не услышал ни слова, замечания или намека на это", – объяснил Бурба.

Он отметил, что Зеленский "знал обо всех целях, планах и намерениях" военной разведки, в том числе и о подготовке операции по захвату вагнеровцев.