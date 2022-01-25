Бурба заявил, что перед увольнением Зеленский предлагал назначить его главой Службы внешней разведки

"Замечаний относительно работы меня лично, а также вверенного мне органа не было вообще. Кроме того, за пару месяцев до увольнения – июнь или май 2020 – мне предлагали возглавить Службу внешней разведки. Это было предложение от Зеленского в присутствии [главы Офиса президента Украины] Андрея Ермака", – сказал он.
По словам бывшего разведчика, "президент сообщил, что не то, что не имеет претензий к ГУР, а, наоборот, удовлетворен работой управления военной разведки".
"Кроме того, я услышал о неудовлетворении работой Службы внешней разведки, поэтому мне было предложено перейти. То есть за один год и три месяца работы с Зеленским я не услышал ни слова, замечания или намека на это", – объяснил Бурба.
Он отметил, что Зеленский "знал обо всех целях, планах и намерениях" военной разведки, в том числе и о подготовке операции по захвату вагнеровцев.
Бурба возглавлял ГУР Минобороны, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.
Он рассказывал расследователям Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба в 2021 году заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал".
В декабре стало известно, что Бурба уволился с военной службы.