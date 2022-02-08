Бурба сказал, что готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев

Гордон напомнил, что Ермак в интервью "РБК-Украина" заявил, что не давал Бурбе никаких указаний об отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев. "Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было", – процитировал журналист Ермака.
Бурба настаивает, что регулярно докладывал об этой спецоперации президенту Украины Владимиру Зеленскому, а команду отстрочить ее дал Ермак на встрече в Офисе президента 23 июля 2020 года, на которой также присутствовал тогдашний заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий.
"Тут все очень просто. Если я говорю одно, а он – другое, наверное, у следователя есть куча полномочий по законодательству их [слова] проверять. Я готов. Наверное, нужно допросить товарища Баранецкого. В этой стране я много знаю, но не все могу говорить. Насколько я знаю, его допрашивали, но надо допросить его с грифом секретности. Меня тоже допросили просто. Я им объясняю: давайте поставим гриф, я и адвокат получим допуск [к государственной тайне] и тогда будем общаться. А просто допросить... Понятно, что все, наверное, говорят "я не помню", потому что все боятся. Я ничего не боюсь", – сказал Бурба.
Бывший начальник ГУР предложил допросить с грифом секретности и себя, и Баранецкого.
"Более того, можно сделать допрос с использованием полиграфа, можно посадить и сделать перекрестный допрос: меня – с Баранецким, меня – с Ермаком... Поэтому, отвечая на ваш вопрос: я готов подтверждаться", – сказал Бурба.
Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.
17 ноября 2021 года группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.
Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.
Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.
Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры. Он назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции", – сказал Зеленский.