Бурба сказал, что готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев

Гордон напомнил, что Ермак в интервью "РБК-Украина" заявил, что не давал Бурбе никаких указаний об отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев. "Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было", – процитировал журналист Ермака.

Бурба настаивает, что регулярно докладывал об этой спецоперации президенту Украины Владимиру Зеленскому, а команду отстрочить ее дал Ермак на встрече в Офисе президента 23 июля 2020 года, на которой также присутствовал тогдашний заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий.

"Тут все очень просто. Если я говорю одно, а он – другое, наверное, у следователя есть куча полномочий по законодательству их [слова] проверять. Я готов. Наверное, нужно допросить товарища Баранецкого. В этой стране я много знаю, но не все могу говорить. Насколько я знаю, его допрашивали, но надо допросить его с грифом секретности. Меня тоже допросили просто. Я им объясняю: давайте поставим гриф, я и адвокат получим допуск [к государственной тайне] и тогда будем общаться. А просто допросить... Понятно, что все, наверное, говорят "я не помню", потому что все боятся. Я ничего не боюсь", – сказал Бурба.

Бывший начальник ГУР предложил допросить с грифом секретности и себя, и Баранецкого.

"Более того, можно сделать допрос с использованием полиграфа, можно посадить и сделать перекрестный допрос: меня – с Баранецким, меня – с Ермаком... Поэтому, отвечая на ваш вопрос: я готов подтверждаться", – сказал Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00