В "Дії" теперь можно сгенерировать справку о несудимости

Также отмечается, что справка о несудимости – один из самых популярных документов у украинцев. Ее получают около 1 млн ежегодно.

"Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников. Мы это меняем! Справку можно будет сгенерировать за несколько кликов – прямо в вашем смартфоне", – говорится в сообщении.

Сегодня в "Дії" запустили и другие нововведения – общественные опросы украинцев, получение разрешения на строительство, смену места регистрации, продление или остановку денежной помощи переселенцам, шеринг техпаспорта.

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала также новый раздел в приложении "Дія" – "Безбар’єрність", который будет предоставлять цифровые услуги для пожилых людей, людей с инвалидностью и других уязвимых групп населения.