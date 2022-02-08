В "Дії" теперь можно сгенерировать справку о несудимости

Также отмечается, что справка о несудимости – один из самых популярных документов у украинцев. Ее получают около 1 млн ежегодно.
"Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников. Мы это меняем! Справку можно будет сгенерировать за несколько кликов – прямо в вашем смартфоне", – говорится в сообщении.
Сегодня в "Дії" запустили и другие нововведения – общественные опросы украинцев, получение разрешения на строительство, смену места регистрации, продление или остановку денежной помощи переселенцам, шеринг техпаспорта.
Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала также новый раздел в приложении "Дія" – "Безбар’єрність", который будет предоставлять цифровые услуги для пожилых людей, людей с инвалидностью и других уязвимых групп населения.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
К концу 2021 года на портале были доступно 72 услуги, а в приложении – девять услуг и 15 цифровых документов, сообщалось на сайте сервиса.