"Это будет не просто раздел, это будет спецподразделение "Дії". Зеленская анонсировала запуск цифровых услуг для пожилых и людей с инвалидностью

Первая леди рассказала, что она, как и миллионы украинцев, пользуется приложением "Дія" и гордится тем, что такой продукт был создан в Украине Фото: president.gov.ua

Первая леди рассказала, что она, как и миллионы украинцев, пользуется приложением "Дія" и гордится тем, что такой продукт был создан в Украине. Зеленская также отметила, что государство сейчас вводит безбарьерность на всех уровнях – от строительства пандусов до доступа к рабочим местам.

По ее словам, необходимо чтобы безбарьерность воплощалась и на цифровом уровне.

"Дія. Безбар’єрність" призвана сделать государственные услуги удобными для нуждающихся, подчеркнула Зеленская.

"В марте появится еще один раздел "Дії" – "Дія. Безбар’єрність". Его уже готовит мощная команда Минцифры и организация "Безбарьерность" при поддержке ООН. Это будет не просто раздел, это будет спецподразделение "Дії". Его призвание – упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью, для всех групп населения, для которых ранее госуслуги не всегда были удобными, дружескими", – сказала первая леди.

Она отметила, что в приложении будет доступно изложено, как получить необходимую услугу.

"Зачастую информация от государства нам нужна во времена перемен в нашей жизни, на волне эмоций, и поэтому должна быть максимально доступной. Здесь будет доступно изложено, как получить льготы, услуги, документы. Здесь можно будет узнать, как действовать в сложных жизненных ситуациях, можно будет узнать свои права и возможности", – сказала Зеленская.