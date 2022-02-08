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"Это будет не просто раздел, это будет спецподразделение "Дії". Зеленская анонсировала запуск цифровых услуг для пожилых и людей с инвалидностью

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Первая леди рассказала, что она, как и миллионы украинцев, пользуется приложением "Дія" и гордится тем, что такой продукт был создан в Украине
Первая леди рассказала, что она, как и миллионы украинцев, пользуется приложением "Дія" и гордится тем, что такой продукт был создан в Украине
Фото: president.gov.ua

В марте в Украине запустят новый раздел в приложении "Дія" – "Безбар’єрність", который будет предоставлять цифровые услуги для пожилых людей, людей с инвалидностью и других уязвимых групп населения. Об этом 8 февраля сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская на "Дія Саміті", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первая леди рассказала, что она, как и миллионы украинцев, пользуется приложением "Дія" и гордится тем, что такой продукт был создан в Украине. Зеленская также отметила, что государство сейчас вводит безбарьерность на всех уровнях – от строительства пандусов до доступа к рабочим местам.

По ее словам, необходимо чтобы безбарьерность воплощалась и на цифровом уровне.

"Дія. Безбар’єрність" призвана сделать государственные услуги удобными для нуждающихся, подчеркнула Зеленская.

"В марте появится еще один раздел "Дії" – "Дія. Безбар’єрність". Его уже готовит мощная команда Минцифры и организация "Безбарьерность" при поддержке ООН. Это будет не просто раздел, это будет спецподразделение "Дії". Его призвание – упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью, для всех групп населения, для которых ранее госуслуги не всегда были удобными, дружескими", – сказала первая леди.

Она отметила, что в приложении будет доступно изложено, как получить необходимую услугу.

"Зачастую информация от государства нам нужна во времена перемен в нашей жизни, на волне эмоций, и поэтому должна быть максимально доступной. Здесь будет доступно изложено, как получить льготы, услуги, документы. Здесь можно будет узнать, как действовать в сложных жизненных ситуациях, можно будет узнать свои права и возможности", – сказала Зеленская.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале к концу 2021 года были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Теги: инвалидность, саммит, украинцы, документы, приложение, Елена Зеленская, запуск, приложение Дія, Минцифры
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