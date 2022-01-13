"Не надо крутить головой". Минцифры сообщило об обновлении услуги "Дія.Підпис"

"Быстрее, удобнее и без движений головой: обновили "Дія.Підпис" – универсальный цифровой ключ в смартфоне, которым можно подписывать документы онлайн в несколько кликов. С ним вы можете подписать любой документ PDF: заявление на портале "Дія", бизнес-контракты, официальные письма, заявления, договоры, доверенность и другое", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что если раньше для подтверждения личности и подписи электронного документа необходимо было крутить головой, то сейчас "достаточно лишь моргнуть глазами".

На YouTube-канале "Дія" глава Минцифры Михаил Федоров продемонстрировал, как генерировать "Дія.Підпис".

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Видео: Дія / YouTube