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"Старт цифрового народовластия". Зеленский объявил о запуске опросов в "Дії"

Зеленский об опросах в "Дії": Для миллионов граждан это возможность высказывать свою позицию и влиять на решения
Зеленский об опросах в "Дії": Для миллионов граждан это – возможность высказывать свою позицию и влиять на решения
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский запустил первый цифровой опрос в Украине как часть цифрового народовластия. Об этом он объявил на "Дія.Саміті" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве – для всех, и не только через классические инструменты, но и с применением современных технологий – это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому", – сказал президент.

Он отметил, что услуга "Опрос" запускается в приложении госуслуг "Дія".

"Это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это – возможность высказывать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. А для всех нас это старт цифрового народовластия", - сказал президент.

Первый вопрос: какая из новых услуг в "Дії" является наиболее полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос.

Второй вопрос: как назвать новую государственную программу, по которой граждане старше 60 лет, вакцинированные от коронавируса, получат бесплатные смартфоны? Среди вариантов ответа "Бабусяфон"; "єДідусь", "єБабуся", "єСмартфон".

Контекст:

7 февраля Кабмин Украины утвердил постановление, согласно которому украинские министерства, а также органы центральной и местной власти теперь могут проводить опросы по вопросам госуправления через портал и приложение "Дія".

Участвовать в опросах смогут граждане возрастом от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков. Опросы через "Дію" не являются голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью, отмечается в постановлении.

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, приложение Дія
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