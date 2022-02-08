"Старт цифрового народовластия". Зеленский объявил о запуске опросов в "Дії"

"Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве – для всех, и не только через классические инструменты, но и с применением современных технологий – это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому", – сказал президент.
Он отметил, что услуга "Опрос" запускается в приложении госуслуг "Дія".
"Это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это – возможность высказывать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. А для всех нас это старт цифрового народовластия", - сказал президент.
Первый вопрос: какая из новых услуг в "Дії" является наиболее полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос.
Второй вопрос: как назвать новую государственную программу, по которой граждане старше 60 лет, вакцинированные от коронавируса, получат бесплатные смартфоны? Среди вариантов ответа "Бабусяфон"; "єДідусь", "єБабуся", "єСмартфон".
7 февраля Кабмин Украины утвердил постановление, согласно которому украинские министерства, а также органы центральной и местной власти теперь могут проводить опросы по вопросам госуправления через портал и приложение "Дія".
Участвовать в опросах смогут граждане возрастом от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков. Опросы через "Дію" не являются голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью, отмечается в постановлении.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".