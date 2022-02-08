"Старт цифрового народовластия". Зеленский объявил о запуске опросов в "Дії"

Зеленский об опросах в "Дії": Для миллионов граждан это – возможность высказывать свою позицию и влиять на решения Фото: EPA

"Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве – для всех, и не только через классические инструменты, но и с применением современных технологий – это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому", – сказал президент.

Он отметил, что услуга "Опрос" запускается в приложении госуслуг "Дія".

"Это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это – возможность высказывать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. А для всех нас это старт цифрового народовластия", - сказал президент.

Первый вопрос: какая из новых услуг в "Дії" является наиболее полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос.

Второй вопрос: как назвать новую государственную программу, по которой граждане старше 60 лет, вакцинированные от коронавируса, получат бесплатные смартфоны? Среди вариантов ответа "Бабусяфон"; "єДідусь", "єБабуся", "єСмартфон".