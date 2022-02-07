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ОБЩЕСТВО

Власти через "Дію" смогут проводить общественные опросы

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Опросы в "Дії" будут доступны украинцам от 14 лет
Опросы в "Дії" будут доступны украинцам от 14 лет
Фото: thedigital.gov.ua

Украинские министерства, а также органы центральной и местной власти теперь могут проводить опросы по вопросам госуправления через портал и приложение "Дія". Соответствующий порядок их проведения Кабинет Министров утвердил постановлением №90 от 7 февраля, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно постановлению, организатором опроса будет выступать технический администратор и владелец портала "Дія". Участвовать в опросах смогут граждане возрастом от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков.

Опросы через "Дію" не являются голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью, отмечается в документе.

Анкета опроса не может содержать вопросов и вариантов ответов:

  • противоречащих положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколами к ней;
  • отменяющих или ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
  • направленных на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни;
  • по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
  • отнесенных Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, приложение Дія
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