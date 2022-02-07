Власти через "Дію" смогут проводить общественные опросы

Согласно постановлению, организатором опроса будет выступать технический администратор и владелец портала "Дія". Участвовать в опросах смогут граждане возрастом от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков.
Опросы через "Дію" не являются голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью, отмечается в документе.
Анкета опроса не может содержать вопросов и вариантов ответов:
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".