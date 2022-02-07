Власти через "Дію" смогут проводить общественные опросы

Опросы в "Дії" будут доступны украинцам от 14 лет Фото: thedigital.gov.ua

Согласно постановлению, организатором опроса будет выступать технический администратор и владелец портала "Дія". Участвовать в опросах смогут граждане возрастом от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков.

Опросы через "Дію" не являются голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью, отмечается в документе.

Анкета опроса не может содержать вопросов и вариантов ответов:

противоречащих положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколами к ней;

отменяющих или ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленных на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенных Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.