В приложении "Дія" тестируют две новые функции

Для того, чтобы принять участие в тестировании новых функций, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться, после чего на электронную почту придет письмо с детальными инструкциями.

Тестировать можно как одну новую функцию, так и две. При этом для тестирования PhotoID в приложении должны быть ID-карта или заграничный паспорт.