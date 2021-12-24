В приложении "Дія" тестируют две новые функции

Для того, чтобы принять участие в тестировании новых функций, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться, после чего на электронную почту придет письмо с детальными инструкциями.
Тестировать можно как одну новую функцию, так и две. При этом для тестирования PhotoID в приложении должны быть ID-карта или заграничный паспорт.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн.