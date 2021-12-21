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На портале "Дія" можно узнать, кто проверял кредитную историю – Минцифры

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Новые уведомления "Дії" помогут пользователям защититься от мошенников
Новые уведомления "Дії" помогут пользователям защититься от мошенников
Фото: ubr.ua

На портале "Дія" появилась возможность получения уведомлений о проверке кредитной истории. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Функция активируется в настройках уведомлений. Приходить уведомления будут в случае сторонней проверки кредитной истории с целью открытия кредита.

В министерстве объяснили, что если на гражданина взят новый кредит, который он не открывал, то можно будет из приложения перейти по ссылке, узнать подробности и обжаловать это действие.

"Проверять вашу кредитную историю могут банки, финучреждения и даже работодатели, когда вы устраиваетесь на работу. Однако при этом никто не сообщает человеку, когда кто-то проверяет его кредитную историю. А главное – зачем это делают", – сообщили в Минцифры.

В министерстве рассчитывают на то, что уведомления "Дії" помогут пользователям защититься от мошенников и не потерять собственные средства.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн.

Теги: Украина, банки, мошенничество, кредиты, украинцы, документы, мошенник, финансы, приложение Дія
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