На портале "Дія" можно узнать, кто проверял кредитную историю – Минцифры

Функция активируется в настройках уведомлений. Приходить уведомления будут в случае сторонней проверки кредитной истории с целью открытия кредита.

В министерстве объяснили, что если на гражданина взят новый кредит, который он не открывал, то можно будет из приложения перейти по ссылке, узнать подробности и обжаловать это действие.

"Проверять вашу кредитную историю могут банки, финучреждения и даже работодатели, когда вы устраиваетесь на работу. Однако при этом никто не сообщает человеку, когда кто-то проверяет его кредитную историю. А главное – зачем это делают", – сообщили в Минцифры.

В министерстве рассчитывают на то, что уведомления "Дії" помогут пользователям защититься от мошенников и не потерять собственные средства.