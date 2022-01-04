В приложении "Дія" появилась новая услуга – push-уведомления о полученных кредитах

Функция работает по умолчанию. Обновлять приложение не нужно.
"Если кто-то проверяет вашу кредитную историю или вы взяли новый кредит, который вы не открывали, то можно будет сразу из приложения перейти по ссылке, чтобы выяснить детали и подать жалобу", – объяснили в пресс-службе.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".