Кабинет Министров приравнял к бумажным водительские права, техпаспорт и студбилет из "Дії"

"Украина становится мировым лидером по цифровым документам. Водительские права, техпаспорт и студенческий в "Дії" – теперь на одном уровне с бумажными документами. Сегодня Кабмин принял два постановления", – написал он.

Министр отметил, что с 2019 года указанные документы "были действительны в рамках экспериментальных проектов и удачно себя зарекомендовали".

"Студенты без проблем путешествовали "Укрзалізницею" со студенческим в "Дії". За это время сформировали 751 тыс. е-студенческих, а также 4,4 млн водительских и 4,2 млн техпаспортов", – рассказал Федоров.

Он пообещал, что постепенно в "Дії" будут доступны все важные для украинцев документы.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что постановления Кабмина вступают в силу с момента публикации, а сами проекты реализованы Минцифры совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования и науки.