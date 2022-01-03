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"Сумасшедшие темпы роста". Количество пользователей "Дії" превысило 13 млн

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По словам Федорова, ежедневный прирост новых пользователей приложения составляет 50 70 тыс.
По словам Федорова, ежедневный прирост новых пользователей приложения составляет 50–70 тыс.
Фото из личного архива Михаила Федорова

Количество уникальных пользователей приложения "Дія" превысило 13 млн. Об этом в Telegram 2 декабря заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Только что прошли отметку в 13 млн уникальных пользователей "Дії". За 2021 год мы выросли больше, чем в пять раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей – плюс 50–70 тыс. Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса. В приложении сейчас 15 документов и девять услуг. Все пользуются COVID-сертификатами, водительскими, оплачивают налоги", – отметил министр.

Он подчеркнул, что "Дію" принимают более 1 800 организаций по всей стране. На данный момент онлайн доступны 72 государственные услуги в разных сферах.

"Для украинцев "Дія" – это способ общения с государством в несколько кликов, пример здоровой коммуникации между человеком и государством. Для меня как менеджера "Дія" – это возможность сделать проект, который точно войдет в историю Украины", – резюмировал Федоров.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Теги: Украина, бизнес, технологии, украинцы, Михаил Федоров, приложение Дія, электронные услуги, COVID-сертификат
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