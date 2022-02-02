ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Федоров: Во время второго баг-баунти "Дії" хакерам не удалось обнаружить критических уязвимостей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров утверждает, что "Дія" самый безопасный продукт в Украине
Федоров утверждает, что "Дія" – самый безопасный продукт в Украине
Фото: Михайло Федоров / Facebook

В ходе второго баг-баунти приложения "Дія" не было обнаружено никаких критических уязвимостей. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 2 февраля.

"Мы второй раз провели баг-баунти приложения "Дія" и второй раз хакерам не удалось обнаружить никаких критических уязвимостей. "Дія" – самый безопасный продукт в Украине. Мы постоянно это проверяем и подтверждаем, поскольку защита и безопасность пользователей – наш топ-приоритет", – написал он.

Он рассказал, что специально для баг-баунти Минцифры создало "отдельную среду" приложения, которая не связана с банками, коммерческими партнерами и госреестрами. За полгода в тестировании приняли участие 329 хакеров. Из них 36 подали 66 заявок о возможных уязвимостях.

"Среди заявок 42 были отклонены из-за несоответствия требованиям баг-баунти, 10 были информационными, семь дубликатов и всего семь отвечали критериям. В результате четыре хакера получили суммарное вознаграждение в размере $1900. А три заявки были информационными и вознаграждения не получили", – написал министр.

Баг-баунти Минцифры первый раз запускало в конце 2020 года. Тогда, по словам руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника, нашли несколько технических багов самого низкого уровня, которые не имеют опасности для пользователей.

Второй этап начался в конце июля 2021 года, он продолжался шесть месяцев. Призовой фонд составлял 1 млн грн.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Теги: хакеры, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, Минцифры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот и настал этот день". Шепелев заговорил с подписчиками о пересадке волос
"Вот и настал этот день". Шепелев заговорил с подписчиками о пересадке волос
"Помогаешь нам становиться горячее". Солист Måneskin поблагодарил Рианну за новую коллекцию мужского белья
"Помогаешь нам становиться горячее". Солист Måneskin поблагодарил Рианну за новую коллекцию мужского белья
"У него же колени заржавеют. Ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"У него же колени заржавеют. Ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН
"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну
  "Всем блинчикам блинчики", "Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта". Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом
  "Всем блинчикам блинчики", "Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта". Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом
"Гибкая мама", "Шею хоть не свернула?" Леди Гага в лосинах показала стойку на голове
"Гибкая мама", "Шею хоть не свернула?" Леди Гага в лосинах показала стойку на голове
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (112056)
2
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (90683)
3
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (81897)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (70379)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (66232)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (48858)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (43014)
8
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (40818)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS