Киберполиция отрицает утечку данных из "Дії"

"Информация о возможной утечке данных из портала "Дія" начала распространяться после того, как в сети интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявления о продаже базы данных. Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13-го на 14 января. Но информация о взломе портала "Дія" не соответствует действительности... Подобные информационные фейки не что иное, как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве", – говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что киберполиция, Госспецсвязи и Служба безопасности Украины "объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки".

"А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз с любых ресурсов", – добавили в Нацполиции.