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ОБЩЕСТВО

Киберполиция отрицает утечку данных из "Дії"

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В ночь на 14 января произошла атака на ряд правительственных сайтов
В ночь на 14 января произошла атака на ряд правительственных сайтов
Фото: depositphotos.com

Киберполиция Украины отрицает взлом портала госуслуг "Дія" и утечку данных из него. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Нацполиции Украины 23 января.

"Информация о возможной утечке данных из портала "Дія" начала распространяться после того, как в сети интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявления о продаже базы данных. Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13-го на 14 января. Но информация о взломе портала "Дія" не соответствует действительности... Подобные информационные фейки не что иное, как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве", – говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что киберполиция, Госспецсвязи и Служба безопасности Украины "объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки".

"А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз с любых ресурсов", – добавили в Нацполиции.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. На портале доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

"Гильдия IT-специалистов" 22 января заявила, что в результате взлома "Дії" данные граждан Украины попали в сеть. В Министерстве цифровой трансформации Украины информацию о "сливе" данных из "Дії" назвали "провокацией и продолжением гибридной войны".

В ночь на 14 января произошла атака на ряд правительственных сайтов. Хакеры разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба (искаженное), флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД ГерманииМолдовыШвеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Теги: Украина, киберполиция, кибератака, кибербезопасность, приложение Дія
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