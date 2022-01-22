За три года IT-индустрия Украины выросла более чем в два раза – Шмыгаль

В 2021 году в Украине увеличилось количество IT-ФЛП Фото: ЕРА

"За последние три года украинская IT-индустрия выросла более чем в два раза. В 2021 году объем экспорта компьютерных услуг почти достиг отметки в $7 млрд. Это на 36% больше, чем в 2020 году, когда рост составил 19%", – написал он.

Премьер напомнил, что в 2022 году правительство запускает приложение "Дія City", "благодаря которому темпы роста IT-сектора могут увеличиться до уровня 40–50% в год, а доходы – возрасти с $7 млрд до $16,5–17 млрд".

"Еще одно направление, которое будет способствовать отрасли, – это "цифровой безвиз" с ЕС, который еще больше интегрирует Украину и украинские компании в европейский цифровой рынок", – объяснил Шмыгаль.