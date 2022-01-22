ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

За три года IT-индустрия Украины выросла более чем в два раза – Шмыгаль

В 2021 году в Украине увеличилось количество IT-ФЛП
В 2021 году в Украине увеличилось количество IT-ФЛП
Фото: ЕРА

В 2021 году в Украине объем экспорта компьютерных услуг составил почти $7 млрд. Об этом 22 января проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За последние три года украинская IT-индустрия выросла более чем в два раза. В 2021 году объем экспорта компьютерных услуг почти достиг отметки в $7 млрд. Это на 36% больше, чем в 2020 году, когда рост составил 19%", – написал он.

Премьер напомнил, что в 2022 году правительство запускает приложение "Дія City", "благодаря которому темпы роста IT-сектора могут увеличиться до уровня 40–50% в год, а доходы – возрасти с $7 млрд до $16,5–17 млрд".

"Еще одно направление, которое будет способствовать отрасли, – это "цифровой безвиз" с ЕС, который еще больше интегрирует Украину и украинские компании в европейский цифровой рынок", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/477478263942286

Контекст:

В 2021 году количество физических лиц – предпринимателей, работающих в Украине в IT-отрасли, увеличилась на 44,5 тыс. (+26%). Доля таких ФЛП составила 535 от общего роста.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии. Министерство планирует полноценный запуск этого режима с начала 2022 года.

Основной закон, посвященный "Дiя City" (№1667-IX "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине"), Рада приняла в целом 15 июля 2021 года. Президент подписал его 11 августа.

Теги: Украина, экономика, компьютеры, предприниматели, IT-сфера, премьер-министр, Денис Шмыгаль, приложение Дія, Дія City
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
Умер актер Арнис Лицитис
Умер актер Арнис Лицитис
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (167446)
2
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (143954)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (137917)
4
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (130928)
5
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (111192)
6
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (76145)
7
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени (63305)
8
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (58357)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS