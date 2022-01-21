Стране нужны комплексные решения в сфере безопасности цифрового пространства – Беззубенко

"Выводы по горячим следам недавней хакерской атаки на сайты государственных институций. Первый и стратегический – необходимо в кратчайшие сроки решить проблему информационной и цифровой безопасности органов государственной власти. Вторая ключевая задача – выстроить устойчивую модель функционирования, которая ни при каких обстоятельствах не допустит утечки приватной и конфиденциальной информации в свободный доступ. Для этого необходимо обновить и принять действенную государственную стратегию киберзащиты, которая будет учитывать актуальные угрозы и будет предусматривать многоступенчатую защищенность "цифрового государства": от персональных данных граждан и стабильного функционирования порталов ключевых государственных институций до максимального усиления цифровой способности банковской и налоговой систем", – подчеркнул он.

Советник главы ОП добавил, что недавняя атака была пробной и в дальнейшем хакеры могут выбрать для своих действий банковскую или налоговую систему.

"Нужно разработать четкий алгоритм, используемый в экстренных и кризисных ситуациях, и создать оперативный штаб из экспертов и специалистов отрасли, которые будут оперативно устранять, а главное – будут предупреждать атаки и минимизировать их последствия. Хакерская атака на сайты – это лишь пробный камень в контексте гибридной войны. Следующей целью может стать, скажем, банковская или налоговая система, что непременно приведет к настоящей панике", – предупредил эксперт.