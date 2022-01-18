В 2021 году СБУ нейтрализовала более 2000 кибератак на правительственные ресурсы Украины

В 2021 году, по материалам спецслужбы, 80 человек были привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – осуждены с разными сроками наказания.
Помимо этого, в ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разоблачили 21 ботоферму общей мощностью в 150 тыс. аккаунтов и 15 интернет-сетей агентуры спецслужб РФ, которая проводила информационные диверсии против Украины.
"Установлено, что злоумышленники распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Провокационные материалы распространялись через специально созданные интернет-платформы и группы в соцсетях", – уточнили в СБУ.
За преступления против государственной безопасности Украины 38 фигурантов получили обвинительные приговоры суда.
В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.
В ночь на 14 января 2022 года хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.
В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В ее результате пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.
10 сайтов подверглись вторжению, но утечки персональных данных не было, портал госуслуг "Дія" был отключен по требованию Службы безопасности и Госспецсвязи, мобильное приложение работало в обычном режиме, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его информации, целью хакеров было получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.
В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.
СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.