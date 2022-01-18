В 2021 году СБУ нейтрализовала более 2000 кибератак на правительственные ресурсы Украины

В 2021 году, по материалам спецслужбы, 80 человек были привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – осуждены с разными сроками наказания.

Помимо этого, в ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разоблачили 21 ботоферму общей мощностью в 150 тыс. аккаунтов и 15 интернет-сетей агентуры спецслужб РФ, которая проводила информационные диверсии против Украины.

"Установлено, что злоумышленники распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Провокационные материалы распространялись через специально созданные интернет-платформы и группы в соцсетях", – уточнили в СБУ.

За преступления против государственной безопасности Украины 38 фигурантов получили обвинительные приговоры суда.