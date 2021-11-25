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СБУ обезвредила ботоферму спецслужб РФ более чем на 20 тыс. аккаунтов

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В ходе обысков правоохранители обнаружили более 3 тыс. сим-карт и компьютерную технику
В ходе обысков правоохранители обнаружили более 3 тыс. сим-карт и компьютерную технику
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области мощную ботоферму, которая действовала в интересах российских спецслужб. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине. Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тыс. фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах. Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на территории региона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование они установили по месту проживания. Для маскировки аккаунтов фигуранты использовали специальные телекоммуникационные устройства. Оплату от кураторов они получали через запрещенные в Украине российские платежные системы.

В ходе обысков правоохранители обнаружили более 3 тыс. сим-карт и компьютерную технику с подтверждениями незаконных действий.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на шесть лет.

Контекст:

27 октября СБУ сообщала, что с начала года заблокировала 12 ботоферм с 65 тыс. фейковых аккаунтов.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, соцсети, уголовное производство, обыски, Служба безопасности Украины
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