СБУ обезвредила ботоферму спецслужб РФ более чем на 20 тыс. аккаунтов

В ходе обысков правоохранители обнаружили более 3 тыс. сим-карт и компьютерную технику Фото: ssu.gov.ua

"Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине. Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тыс. фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах. Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на территории региона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование они установили по месту проживания. Для маскировки аккаунтов фигуранты использовали специальные телекоммуникационные устройства. Оплату от кураторов они получали через запрещенные в Украине российские платежные системы.

В ходе обысков правоохранители обнаружили более 3 тыс. сим-карт и компьютерную технику с подтверждениями незаконных действий.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на шесть лет.