С начала года СБУ заблокировала 12 "ботоферм" с 65 тыс. фейковых аккаунтов

По материалам СБУ открыто 427 уголовных производств, связанных с кибербезопасностью Фото: depositphotos.com

Как уточнили в спецслужбе, боты распространяли в соцсетях антиукраинский, антивакцинальный и другой деструктивный контент.

Также с начала этого года были локализованы более 1200 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры.

По материалам СБУ открыто 427 уголовных производств, связанных с кибербезопасностью. 62 фигуранта уже привлечены к уголовной ответственности.

В 2021 году правоохранители закрыли въезд в Украину 83-м иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете.

"Запрещена деятельность 81-го разработчика программного обеспечения и поставщика компьютерного оборудования из страны-агрессора, действовавших в ущерб интересам нашего государства", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Украине заблокировали работу трех электронных платежных систем и 29-ти аффилированных компаний, которые использовали для финансирования террористической деятельности.