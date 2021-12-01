Похищали средства и усиливали антивакцинаторские настроения. СБУ обезвредила ботоферму с 6 тыс. аккаунтов

Злоумышленники разработали и использовали программы и оборудование, позволяющие управлять ботами Фото: ssu.gov.ua

"По данным следствия, в группу входили 9 жителей Киева. Они разработали и использовали программы и оборудование, позволяющие управлять ботами, в частности осуществлять автоматическую регистрацию новых аккаунтов, наполнять контентом профили и одновременно администрировать большое количество пользователей соцсетей", – говорится в сообщении.

Для верификации аккаунтов в соцсетях злоумышленники использовали поддельные документы граждан Украины. Фальшивки они предоставляли службе поддержки Facebook для идентификации личности, сообщают правоохранители.

Отмечается, что из созданных аккаунтов правонарушители распространяли публикации и комментарии, направленные на усиление протестных настроений в Украине, включая антивакцинаторские.

Еще одним направлением деятельности ботофермы было заманивание потенциальных жертв на фишинговые сайты банков, международных брокерских проектов и онлайн-казино с целью похищения средств.

Правоохранители изъяли у злоумышленников технику с доказательствами получения заказов на продвижение публикаций, пропагандирующих антивакцинацию и участие в протестных акциях, более 500 поддельных электронных копий документов, удостоверяющих личность граждан Украины, и более 100 банковских карт.

Открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.