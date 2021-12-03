СБУ разоблачила в Черновцах ботоферму, где создавали фейковые аккаунты для пророссийских интернет-агитаторов

По данным СБУ, в ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности Фото: ssu.gov.ua

"Дельцы специализировались на "выращивании" бот-аккаунтов в социальных сетях, которые они продавали на черном рынке. По имеющейся информации, злоумышленники создали и раскрутили более 20 тыс. ботов", – говорится в сообщении.

Оперативники установили, что большинство фейковых профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю и были верифицированы в соцсетях – с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

Как уточнили в СБУ, ботов использовали для дискредитации Украины и Вооруженных сил страны, а также для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.

По данным следствия, в группу "кибербизнесменов" входило около 15 человек, которые работали в арендованном офисе. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, специальное программное обеспечение, почти 6,4 тыс. стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских, более 4 тыс. платежных карт украинских банков.

Сейчас правоохранители занимаются привлечением к ответственности всех лиц, причастных к работе ботофермы.