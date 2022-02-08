Минцифры запускает в приложении "Дія" “шеринг” техпаспорта на авто

"Сегодня мы запускаем новую услугу "Надлежащий пользователь" – это когда мы можем пошерить технический паспорт через QR-код очень просто, в несколько кликов, другому человеку и передать свой техпаспорт для того, чтобы можно было использовать авто", – сказал Федоров.
Он сообщил, что услуга реализуется Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале к концу 2021 года были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".
29 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины принял решение приравнять к бумажным документам размещенные в приложении "Дія" студенческий билет, водительское удостоверение и технический паспорт.