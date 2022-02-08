Минцифры запускает в приложении "Дія" “шеринг” техпаспорта на авто

Федоров сообщил, что теперь свой техпаспорт можно будет передать через "Дію" другому человеку с помощью QR-кода Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Сегодня мы запускаем новую услугу "Надлежащий пользователь" – это когда мы можем пошерить технический паспорт через QR-код очень просто, в несколько кликов, другому человеку и передать свой техпаспорт для того, чтобы можно было использовать авто", – сказал Федоров.

Он сообщил, что услуга реализуется Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".