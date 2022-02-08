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Минцифры запускает в приложении "Дія" “шеринг” техпаспорта на авто

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Федоров сообщил, что теперь свой техпаспорт можно будет передать через "Дію" другому человеку с помощью QR-кода
Федоров сообщил, что теперь свой техпаспорт можно будет передать через "Дію" другому человеку с помощью QR-кода
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Министерство цифровой трансформации запускает в приложении "Дія" услугу "Надлежащий пользователь", с помощью которой можно будет в несколько кликов поделиться техпаспортом на авто. Об этом 8 февраля сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на "Дія Саміті", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы запускаем новую услугу "Надлежащий пользователь" – это когда мы можем пошерить технический паспорт через QR-код очень просто, в несколько кликов, другому человеку и передать свой техпаспорт для того, чтобы можно было использовать авто", – сказал Федоров.

Он сообщил, что услуга реализуется Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале к концу 2021 года были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

29 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины принял решение приравнять к бумажным документам размещенные в приложении "Дія" студенческий билет, водительское удостоверение и технический паспорт.

Теги: Украина, паспорт, саммит, документы, приложение, Михаил Федоров, запуск, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, электронные услуги, Минцифры
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