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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Цемах много знает о катастрофе МН17. Он может рассказать, кто и куда привозил "Бук", куда стреляли и кто получал задачи – Бурба

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Цемаха в 2019 году выдали РФ, после чего он вернулся на оккупированный Донбасс
Цемаха в 2019 году выдали РФ, после чего он вернулся на оккупированный Донбасс
Фото: ЕРА

Бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах был очень ценным свидетелем по делу о сбитии в небе над Донбассом малайзийского самолета Boeing 777, летевшего рейсом MH17. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"[Цемах] был очень ценным свидетелем. По той информации, которой я располагаю, им очень интересовалась Россия. По моим данным. Я не могу назвать источник, но мне кажется, эта информация достоверна", – заявил он.

По словам Бурбы, Россия на высшем уровне поставила условие о выдаче Украиной Цемаха.

"Это было условие россиян. На высшем уровне. Конечно, им нужен был Цемах. Потому что он много знает", – сказал Бурба.

На вопрос о роли Цемаха в деле о сбитом Boeing Бурба сказал, что тот мог многое рассказать о том, "кто привозил [зенитно-ракетный комплекс "Бук"], куда привозил, в каком месте стоял ["Бук"], куда стреляли и кто получал задачи".

Цемах, по словам Бурбы, – бывший военнослужащий. Вывозили его сотрудники СБУ и военные разведчики. "Это была совместная операция, не могу сказать, что под моим руководством", – отметил Бурба.

Он отметил, что об этой операции хотел бы рассказать многое. "И хочу дожить, когда будут внуки, возле камина, дай Бог, мы с вами увидимся и поговорим об этом. Но закон мне не разрешает об этом говорить", – обратился он к Гордону.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия". 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие.

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал он.

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, военные, MH17, спецслужбы, военнослужащий, Василий Бурба, Владимир Цемах
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