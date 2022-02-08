Цемах много знает о катастрофе МН17. Он может рассказать, кто и куда привозил "Бук", куда стреляли и кто получал задачи – Бурба

Цемаха в 2019 году выдали РФ, после чего он вернулся на оккупированный Донбасс Фото: ЕРА

"[Цемах] был очень ценным свидетелем. По той информации, которой я располагаю, им очень интересовалась Россия. По моим данным. Я не могу назвать источник, но мне кажется, эта информация достоверна", – заявил он.

По словам Бурбы, Россия на высшем уровне поставила условие о выдаче Украиной Цемаха.

"Это было условие россиян. На высшем уровне. Конечно, им нужен был Цемах. Потому что он много знает", – сказал Бурба.

На вопрос о роли Цемаха в деле о сбитом Boeing Бурба сказал, что тот мог многое рассказать о том, "кто привозил [зенитно-ракетный комплекс "Бук"], куда привозил, в каком месте стоял ["Бук"], куда стреляли и кто получал задачи".

Цемах, по словам Бурбы, – бывший военнослужащий. Вывозили его сотрудники СБУ и военные разведчики. "Это была совместная операция, не могу сказать, что под моим руководством", – отметил Бурба.

Он отметил, что об этой операции хотел бы рассказать многое. "И хочу дожить, когда будут внуки, возле камина, дай Бог, мы с вами увидимся и поговорим об этом. Но закон мне не разрешает об этом говорить", – обратился он к Гордону.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00