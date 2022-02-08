Глава Минцифры рассказал, когда стартует запись на бесплатные смартфоны для пожилых украинцев

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап – получение смартфонов – зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать", – сказал Федоров.
По его словам, правительство планирует большую часть этого проекта реализовать уже в этом году.
На вопрос об источнике финансирования проекта Федоров не ответил.
Какие это будут устройства, по его словам, пока не определено.
Предоставить всем вакцинированным от коронавируса украинцам старше 60 лет бесплатные смартфоны пообещал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что цель правительства – чтобы качественный мобильный интернет был "в каждом уголке государства", а доступ к нему – у каждого гражданина.
15 ноября 2021 года Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. Эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
19 января 2022 года Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства.
24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, бустерную прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.
2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет.
По состоянию на 6 февраля украинцы потратили 2,5 млрд выплат за вакцинацию.
7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", украинцы смогут потратить на оплату коммунальных услуг. Также лекарства по программе смогут купить люди с инвалидностью I и II групп.