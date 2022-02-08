Глава Минцифры рассказал, когда стартует запись на бесплатные смартфоны для пожилых украинцев

На вопрос об источнике финансирования новой госпрограммы Федоров не ответил Фото: kmu.gov.ua

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап – получение смартфонов – зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать", – сказал Федоров.

По его словам, правительство планирует большую часть этого проекта реализовать уже в этом году.

На вопрос об источнике финансирования проекта Федоров не ответил.

Какие это будут устройства, по его словам, пока не определено.

Предоставить всем вакцинированным от коронавируса украинцам старше 60 лет бесплатные смартфоны пообещал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что цель правительства – чтобы качественный мобильный интернет был "в каждом уголке государства", а доступ к нему – у каждого гражданина.