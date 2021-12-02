ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

В России разработали смартфон для военных и спецслужб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разработка гаджета началась из-за того, что сотрудники спецслужб вели переписку с личных телефонов, которая позже попала в сеть
Разработка гаджета началась из-за того, что сотрудники спецслужб вели переписку с личных телефонов, которая позже попала в сеть
Фото: depositphotos.com

Группа "Аквариус", которая входит в Национальную компьютерную корпорацию, и "Лаборатория Касперского" разработали смартфон, предназначенный для военных и спецслужб. Об этом 2 декабря сообщило издание "Коммерсантъ".

Устройство работает на операционной системе "Лаборатории Касперского" KasperskyOS и "специально защищено", отмечают разработчики.

С помощью смартфона можно зайти в приложения и корпоративные сервисы в защищенном режиме через IP-соединения, пишет издание.

Один из источников "Коммерсанта" заявил, что разработка гаджета началась из-за того, что сотрудники спецслужб вели переписку с личных телефонов, которая позже попала в сеть.

Разработка обошлась "Аквариусу" в 1 млрд руб. В компании рассчитывают, что она заинтересует чиновников и госкорпорации.

Пока выпущена пробная партия из 200 смартфонов, до конца 2021 года планируется выпустить еще 3 тыс. гаджетов, сказано в публикации.

Контекст:

Ограничения для военнослужащих в использовании смартфонов были введены в России в 2019 году изменениями в федеральном законе "О статусе военнослужащих", пишет "Коммерсантъ". По закону военные не должны иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету во время несения боевого дежурства и нахождения на территории боевой части.

Теги: Россия, военные, смартфон, спецслужбы, гаджеты, Kaspersky, военнослужащий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
"Красивая пара". Жена Дорна показала, как муж целует ее в висок
"Красивая пара". Жена Дорна показала, как муж целует ее в висок
"Сладкая мамаша", "Как этой женщине удается так выглядеть?" Херли снялась без бюстгальтера в узком платье с огромным декольте
"Сладкая мамаша", "Как этой женщине удается так выглядеть?" Херли снялась без бюстгальтера в узком платье с огромным декольте
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги
Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли
Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли
  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках
  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках
Ирина Шейк в кожаном боди с глубоким декольте поддержала Брэдли Купера на премьере фильма
Ирина Шейк в кожаном боди с глубоким декольте поддержала Брэдли Купера на премьере фильма
"Вау, какая", "Роскошное платье". Джанабаева снялась в обтягивающем фигуру наряде
"Вау, какая", "Роскошное платье". Джанабаева снялась в обтягивающем фигуру наряде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (72363)
2
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (67986)
3
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (61109)
4
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь (58155)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (54423)
6
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов (52652)
7
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (48837)
8
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (43710)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS