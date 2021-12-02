В России разработали смартфон для военных и спецслужб

Разработка гаджета началась из-за того, что сотрудники спецслужб вели переписку с личных телефонов, которая позже попала в сеть Фото: depositphotos.com

Устройство работает на операционной системе "Лаборатории Касперского" KasperskyOS и "специально защищено", отмечают разработчики.

С помощью смартфона можно зайти в приложения и корпоративные сервисы в защищенном режиме через IP-соединения, пишет издание.

Один из источников "Коммерсанта" заявил, что разработка гаджета началась из-за того, что сотрудники спецслужб вели переписку с личных телефонов, которая позже попала в сеть.

Разработка обошлась "Аквариусу" в 1 млрд руб. В компании рассчитывают, что она заинтересует чиновников и госкорпорации.

Пока выпущена пробная партия из 200 смартфонов, до конца 2021 года планируется выпустить еще 3 тыс. гаджетов, сказано в публикации.