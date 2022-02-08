Россия была заинтересована в событиях Евромайдана и могла влиять на них – Бурба

Бурба о Евромайдане: Конечно, россияне были заинтересованы, владели всей информацией и могли влиять Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист спросил, была ли Россия заинтересована в том, чтобы Майдан "закончился кроваво, чтобы наступил хаос" и тогдашний президент Украины Виктор Янукович сбежал.

"Мне кажется, да", – ответил Бурба.

В ответ на вопрос, принимали ли представители РФ участие в подготовке и проведении Евромайдана, экс-начальник ГУР сказал, что в то время в руководстве украинских спецслужб были российские агенты.

"В конце 2013-го – начале 2014 года в прессе было много информации, что сотрудники спецслужб России пребывали в наших спецслужбах. По линии, где я работал – по линии борьбы с оргпреступностью и коррупцией, – таких сотрудников не было. Но я точно знаю, что они были и даже сидели в кабинетах центрального аппарата Службы безопасности Украины, Главного управления разведки [Минобороны], Службы внешней разведки. Конечно, они [россияне] были заинтересованы и владели всей информацией и могли влиять", – заявил он.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00