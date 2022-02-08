Россия была заинтересована в событиях Евромайдана и могла влиять на них – Бурба

Журналист спросил, была ли Россия заинтересована в том, чтобы Майдан "закончился кроваво, чтобы наступил хаос" и тогдашний президент Украины Виктор Янукович сбежал.
"Мне кажется, да", – ответил Бурба.
В ответ на вопрос, принимали ли представители РФ участие в подготовке и проведении Евромайдана, экс-начальник ГУР сказал, что в то время в руководстве украинских спецслужб были российские агенты.
"В конце 2013-го – начале 2014 года в прессе было много информации, что сотрудники спецслужб России пребывали в наших спецслужбах. По линии, где я работал – по линии борьбы с оргпреступностью и коррупцией, – таких сотрудников не было. Но я точно знаю, что они были и даже сидели в кабинетах центрального аппарата Службы безопасности Украины, Главного управления разведки [Минобороны], Службы внешней разведки. Конечно, они [россияне] были заинтересованы и владели всей информацией и могли влиять", – заявил он.
Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.