"Нарративы российской пропаганды". Украина потребовала опровержения заявлений президента Хорватии об Украине

МИД Украины напомнил Хорватии о ее борьбе за независимость Фото: Ukraine UA / Instagram

Сегодня Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации напряжения на границе Украины его страна максимально дистанцируется от этих событий. Он также назвал Революцию достоинства "недемократическим переворотом".

"Джамич [...] была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украинского государства. Отмечено, что утверждение Милановича о событиях Революции достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты также выразили "глубокое разочарование" высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Украине на фоне российской агрессии.

"Подчеркнуто, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа. Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году", – заявили в МИД.

В ведомстве выразили уверенность, "что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение".

"Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подвешивают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе", – считают украинские дипломаты.

МИД Украины потребовал "публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем".

"Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, успешно развивающиеся между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.