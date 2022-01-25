"Нарративы российской пропаганды". Украина потребовала опровержения заявлений президента Хорватии об Украине

Сегодня Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации напряжения на границе Украины его страна максимально дистанцируется от этих событий. Он также назвал Революцию достоинства "недемократическим переворотом".
"Джамич [...] была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украинского государства. Отмечено, что утверждение Милановича о событиях Революции достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины", – говорится в сообщении.
Украинские дипломаты также выразили "глубокое разочарование" высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Украине на фоне российской агрессии.
"Подчеркнуто, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа. Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году", – заявили в МИД.
В ведомстве выразили уверенность, "что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение".
"Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подвешивают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе", – считают украинские дипломаты.
МИД Украины потребовал "публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем".
"Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, успешно развивающиеся между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасости и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января после заседания СНБО заявил, что в Украине все под контролем и причин для паники нет.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в тот же день, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.