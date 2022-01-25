Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, а Революцию достоинства назвал "переворотом"

Миланович сказал, что его страна "не будет иметь с этим ничего общего", говоря об эскалации напряжения на границе Украины Фото: EPA

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал, что его страна "не будет иметь с этим ничего общего".

По его словам, хоть НАТО сейчас наращивает свое присутствие в регионе, однако Хорватия не только не отправит в случае эскалации туда свои войска, но и выведет из региона всех солдат.

Также Миланович заявил, что "Украине не место в НАТО", а Революцию достоинства назвал "недемократическим переворотом".