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Зеленский ответил президенту Хорватии, критиковавшему визит премьера в Украину

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Зеленский: Если бы более 100 тыс. военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности
Зеленский: Если бы более 100 тыс. военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter отреагировал на слова президента Хорватии Зорана Милановича, критиковавшего визит премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Украину.

Миланович назвал поездку Пленковича "шарлатанством" и назвал "удобной" свою позицию, суть которой заключается в "симпатии" к Украине и отсутствии ненависти к России. 

"100 тыс. российских солдат находятся на границе с Украиной, и неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление нескончаемой любви? Пленкович убежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут", – заявил Миланович 9 декабря. Пленкович ответил, что Украина будет "в восторге от такого заявления президента Хорватии". 

"Если бы более 100 тыс. военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", – прокомментировал Зеленский. 

Контекст:

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович находился с официальным визитом в Украине 8–9 декабря. 8 декабря, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, он подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Хорватия стала шестой среди стран Европейского союза, подписавших этот документ.

Заявление Милановича было озвучено на фоне обострения военной агрессии со стороны России на границе с Украиной. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, граница, Хорватия, Владимир Зеленский, российская агрессия, Андрей Пленкович, визит, премьер-министр, встреча, Зоран Миланович
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