Зеленский ответил президенту Хорватии, критиковавшему визит премьера в Украину

Зеленский: Если бы более 100 тыс. военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности Фото: president.gov.ua

Миланович назвал поездку Пленковича "шарлатанством" и назвал "удобной" свою позицию, суть которой заключается в "симпатии" к Украине и отсутствии ненависти к России.

"100 тыс. российских солдат находятся на границе с Украиной, и неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление нескончаемой любви? Пленкович убежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут", – заявил Миланович 9 декабря. Пленкович ответил, что Украина будет "в восторге от такого заявления президента Хорватии".

"Если бы более 100 тыс. военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", – прокомментировал Зеленский.

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021