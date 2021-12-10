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"Он убежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут". Президент Хорватии раскритиковал визит премьера в Украину

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Миланович призвал украинцев не обижаться на его слова
Миланович призвал украинцев не обижаться на его слова
Фото: ЕРА

Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину и назвал его "шарлатанством". Об этом 9 декабря сообщил телеканал N1.

Такое заявление Миланович сделал на фоне обострения военной агрессии со стороны России на границе с Украиной, когда Пленкович находился с официальным визитом в Киеве.

"У меня симпатия к Украине, и я не ненавижу Россию. Весьма неудобная позиция. Однако 100 тыс. российских солдат находятся на границе с Украиной, и неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление нескончаемой любви? Пленкович убежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут", – заявил Миланович.

Он призвал украинцев не обижаться.

"Это ужасно серьезные вещи, ужасно серьезные. Для меня это просто чистое шарлатанство. У меня есть симпатия и сочувствие. Это непросто, история намного сложнее", – сказал президент Хорватии.

Пленкович прокомментировал слова Милановича, иронично назвав их "успехом" во внешней политике, сообщает издание Vecernji List.

"Если он так сказал, это очередной успех. Я вижу, что он в прекрасной форме. Конечно, наши украинские друзья будут в восторге от такого заявления президента Хорватии. Он приносит славу хорватской внешней политике, это правильный путь, я его приветствую и предлагаю продолжить этот путь", – сказал Пленкович.

Что касается России, премьер подчеркнул, что "отношения с Украиной – это не отношения против РФ".

Контекст:

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович находился с официальным визитом в Украине 8–9 декабря. 8 декабря, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, он подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Хорватия стала шестой среди стран Европейского союза, подписавших этот документ.

Теги: Украина, Хорватия, президент, Андрей Пленкович, визит, премьер-министр, Зоран Миланович, критика
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