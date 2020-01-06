Экс-премьер Миланович победил на президентских выборах в Хорватии

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших 5 января президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.
Согласно результатам подсчета 100% голосов во втором туре выборов, представляющий оппозиционную партию социал-демократов Миланович набрал 1 млн 34 тыс. голосов, действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович набрала 929 тыс. голосов. Она представляет правоцентристскую партию "Хорватское демократическое содружество".
Грабар-Китарович победила на хорватских президентских выборах 2015 года.