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Экс-премьер Миланович победил на президентских выборах в Хорватии

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проиграла второй тур президентских выборов бывшему премьеру страны, социал-демократу Зорану Милановичу.

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Миланович представлял оппозицию Хорватии
Миланович представлял оппозицию Хорватии
Фото: ЕРА

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших 5 января президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.

Согласно результатам подсчета 100% голосов во втором туре выборов, представляющий оппозиционную партию социал-демократов Миланович набрал  1 млн 34 тыс. голосов, действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович набрала 929 тыс. голосов.  Она представляет правоцентристскую партию "Хорватское демократическое содружество".

Грабар-Китарович победила на хорватских президентских выборах 2015 года. 

Теги: выборы, Хорватия, Колинда Грабар-Китарович, Зоран Миланович
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