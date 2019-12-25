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Зеленский назначил Кирилича послом Украины в Хорватии, а Кулебу – послом в Армении

До того как президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича послом Украины в Хорватии, последний занимал должность начальника управления консульского обеспечения украинского внешнеполитического ведомства. Иван Кулеба ранее был послом Украины в Казахстане.

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Зеленский принял кадровые решения 24 декабря
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича послом Украины в Хорватии. Указ №942/2019 обнародован на сайте главы государства 24 декабря.

"Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия", – говорится в указе.

До этого Кирилич занимал должность начальника управления консульского обеспечения украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, указом №940/2019 Зеленский уволил Ивана Кулебу с должности посла Украины в Казахстане и указом №941/2019 назначил его послом Украины в Армении.

Иван Кулеба занимал эту должность с мая 2018 года. Он является отцом вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы. 

Теги: Украина, Казахстан, Армения, Хорватия, указ, Владимир Зеленский, президент, Василий Кирилич, Иван Кулеба
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