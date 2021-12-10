Без поддержки Запада Украина не сможет отразить полномасштабное нападение России – глава ГУР Минобороны

По прогнозу Буданова, полномасштабное вторжение может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов, направленных на склады боеприпасов и войска на фронте.

Глава ГУР считает, что в таком случае украинские военные быстро будут выведены из строя, руководство не сможет координировать их работу и снабжать всем необходимым. После этого, по предположению Буданова, ответственность ляжет на фронтовых командиров, которые будут вести борьбу и "держаться до тех пор, пока есть патроны".

"Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но, поверьте мне, без доставки резервов нет ни одной армии в мире, которая могла бы продержаться", – добавил Буданов.