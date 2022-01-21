Не Нигоян. В ГБР назвали имя первого убитого на Майдане

"Проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств. Тут есть спорный вопрос с учетом судебно-медицинских экспертиз, кто первый убитый – Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян. Но по последним данным, это Юрий Вербицкий", – сказал он.
Яблонский добавил, что убийства активистов Майдана Нигояна, Роман Сеника и Михаила Жизневского пока не раскрыты, но следователи активизировали работу в этом направлении.
"Установлено каждое из подразделений внутренних войск, а также спецподразделений "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственном близости и могли их совершить с учетом выводов экспертиз", – отметил он.
В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.
Вербицкого вместе с еще одним активистом Евромайдана Игорем Луценко похитили из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер.
Нигоян и Жизневский погибли 22 января 2014 года в центре Киева, тогда же ранение получил Сеник, который скончался через несколько суток.