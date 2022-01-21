Не Нигоян. В ГБР назвали имя первого убитого на Майдане

"Проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств. Тут есть спорный вопрос с учетом судебно-медицинских экспертиз, кто первый убитый – Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян. Но по последним данным, это Юрий Вербицкий", – сказал он.

Яблонский добавил, что убийства активистов Майдана Нигояна, Роман Сеника и Михаила Жизневского пока не раскрыты, но следователи активизировали работу в этом направлении.

"Установлено каждое из подразделений внутренних войск, а также спецподразделений "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственном близости и могли их совершить с учетом выводов экспертиз", – отметил он.