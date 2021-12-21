Адвокат "Беркута" сообщил, что Святошинский суд вызывает для дачи показаний по делу Майдана "грузинского снайпера"

"Святошинский суд исследовал показания грузинских снайперов и вызывает в суд М. Мамулашвили. Судом присяжных Святошинского районного суда г. Киева рассматривается уголовное производство по бывшим сотрудникам ПМОН (Полк милиции особого назначения. – "ГОРДОН") "Беркут". Комплекс доказательств свидетельствует, что гражданские лица, работники правоохранительных органов и военнослужащие внутренних войск МВД Украины получали огнестрельные ранения, в частности от выстрелов из секторов расположения зданий консерватории и гостиницы "Украина" в г. Киеве. Эти здания находились под контролем активистов. В ходе сбора стороной защиты доказательств допрошены граждане Грузии: Александр Ревазишвили, Георгий Бежиташвили, Цезари Баджаладзе, сообщающие, что они являлись свидетелями применения огнестрельного оружия из здания гостиницы "Украина" и здания консерватории", – утверждает юрист.

Он добавил, что эти свидетели в своих показания назвали фамилии активистов Майдана и политиков: Зиновия и Владимира Парасюков, Сергея Пашинского, Михаила Саакашвили.

"Указанные лица сообщают, что в феврале 2014 они принимали участие в акциях протеста в центральной части г. Киева на стороне активистов Майдана и 20 февраля 2014 были очевидцами применения огнестрельного оружия по гражданским лицам и правоохранителям из дома консерватории и гостиницы "Украина" и назвали фамилии, в частности, отца и сына Парасюков, Пашинского, Саакашвили. 14 декабря 2021 Святошинский районный суд г. Киева исследовал материалы международной правовой помощи, а именно: видеозаписи допроса свидетеля Ревазишвили А. и протоколы его допроса. В связи с исследованием указанных материалов международной правовой помощи, 14 декабря 2021 г. Святошинский районный суд г. Киева вызвал на допрос в качестве свидетеля и гражданина Грузии Мамуку Мамулашвили, которого грузинские снайперы называют одним из организаторов расстрелов на Майдане. Допрос Мамуки М. намечен на 22 декабря 2021 года", – подытожил Горошинский.