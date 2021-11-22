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Украина ответила на письмо Януковича: 13 лет сами себя не отсидят

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Янукович сегодня выпустил обращение к украинцам, в котором рассуждал о "майданной" и нынешней власти, а также о мире
Янукович сегодня выпустил обращение к украинцам, в котором рассуждал о "майданной" и нынешней власти, а также о мире
Фото: ЕРА

Официальный аккаунт Украины в Twitter потроллил беглого экс-президента страны Виктора Януковича, который сегодня обратился к украинцам по случаю годовщины Майдана.

Янукович в своем обращении назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной на континенте", а промышленный потенциал – "практически разрушенным", заявил, что ситуация на Донбассе обостряется, а "мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену", не наступил.

"Пожалуйста, может кто-нибудь рассказать скрывающемуся в России Виктору Януковичу, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами?" – отреагировали в Twitter Украины. 

Твит сопроводили хештегом VisitUkraineNOW" – "посети Украину сейчас". 


Контекст:

Официальная страница Украины в Twitter появилась в июне 2016 года, сейчас на нее подписаны 178,4 тыс. человек. Страницу создали сотрудники тогдашней Администрации Президента Украины.

Аккаунт Украины периодически тролит официальную страницу России, в 2017 году две страницы поспорили в Twitter по поводу того, какое отношение ставшая королевой Франции княжна Анна Ярославна имеет к истории России, в 2021-м Украина высмеяла Россию из-за фотографий оккупированного Крыма. 

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Украина, Twitter, Майдан, хештег, обращение, троллинг, письмо
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