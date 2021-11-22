Украина ответила на письмо Януковича: 13 лет сами себя не отсидят

Янукович сегодня выпустил обращение к украинцам, в котором рассуждал о "майданной" и нынешней власти, а также о мире Фото: ЕРА

Янукович в своем обращении назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной на континенте", а промышленный потенциал – "практически разрушенным", заявил, что ситуация на Донбассе обостряется, а "мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену", не наступил.

"Пожалуйста, может кто-нибудь рассказать скрывающемуся в России Виктору Януковичу, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами?" – отреагировали в Twitter Украины.

Твит сопроводили хештегом VisitUkraineNOW" – "посети Украину сейчас".

can someone pls tell Viktor Yanukovych who still hides in @Russia that 13 years in prison will not serve themselves#VisitUkraineNOW — Ukraine / Україна (@Ukraine) November 22, 2021



