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Дело Майдана. ГБР сообщило о подозрении бывшим следователю и прокурору, а также действующему судье

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В конце 2013-го начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти
В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти
Фото: EPA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему следователю, прокурору и действующему судье одного из райсудов Киева в рамках расследования дела о преследовании активистов Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи выяснили, что 18 февраля 2014 года бывший следователь Деснянского райуправления милиции Киева незаконно составил протокол о задержании участника акций протеста за якобы участие в массовых беспорядках.

Бывший старший прокурор отдела прокуратуры Киева, а ныне адвокат согласовал подозрение задержанному и безосновательно обратился к следственному судье с ходатайством о взятии его под стражу. Судья решил применить к потерпевшему незаконный домашний арест.

Им объявили подозрение в незаконном задержании, незаконном привлечении к ответственности, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению митинга.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Евромайдан, Майдан, расследование, Революция достоинства, подозрение, следователь, судья, ГБР, прокурор
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