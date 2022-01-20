Дело Майдана. ГБР сообщило о подозрении бывшим следователю и прокурору, а также действующему судье

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти Фото: EPA

Следователи выяснили, что 18 февраля 2014 года бывший следователь Деснянского райуправления милиции Киева незаконно составил протокол о задержании участника акций протеста за якобы участие в массовых беспорядках.

Бывший старший прокурор отдела прокуратуры Киева, а ныне адвокат согласовал подозрение задержанному и безосновательно обратился к следственному судье с ходатайством о взятии его под стражу. Судья решил применить к потерпевшему незаконный домашний арест.

Им объявили подозрение в незаконном задержании, незаконном привлечении к ответственности, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению митинга.