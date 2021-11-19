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Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы дела Майдана

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Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы 19 ноября
Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы 19 ноября
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 19 ноября обсудила с делегацией Совета Европы ряд вопросов. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В частности, речь шла о расследовании расстрелов на Майдане в 2013–2014 годах, а также о расследовании преступлений против журналистов.

"На днях завершено следствие в материнском уголовном производстве по самым трагическим дням Революции достоинства, когда погибло больше всего людей. Подозреваемые в нем 10 человек – преступная группа экс-президента, в которую вошли министр внутренних дел, министр обороны, глава СБУ и другие должностные лица правоохранительных органов", – отметили в пресс-службе.

Венедиктова отметила, что существует дисбаланс между направленными в суд обвинительными актами и судебными приговорами. Начальник департамента по делам Майдана Алексей Донской сказал, что это происходит из-за длительного рассмотрения дел в судах – в течение пяти-шести лет.

Контекст:

17  ноября Офис генпрокурора сообщил, что досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича по делу об организации 18–20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.

Расследование уголовного производства продолжалось восемь лет и в ходе него было собрано более 1,5 тыс. томов доказательств. По данным Госбюро расследований, 76 человек погибли, более 800 – получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В ГБР назвали имена подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева. Это, кроме Виктора Януковича, министр обороны Украины Павел Лебедев; глава СБУ Александр Якименко и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий; министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк; начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины Сергей Шуляк; временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве Валерий Мазан и его заместитель Петр Федчук; командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в городе Киеве, Сергей Кусюк.

Теги: МВД, Украина, Майдан, расследование, суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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