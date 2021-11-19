Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы дела Майдана

В частности, речь шла о расследовании расстрелов на Майдане в 2013–2014 годах, а также о расследовании преступлений против журналистов.

"На днях завершено следствие в материнском уголовном производстве по самым трагическим дням Революции достоинства, когда погибло больше всего людей. Подозреваемые в нем 10 человек – преступная группа экс-президента, в которую вошли министр внутренних дел, министр обороны, глава СБУ и другие должностные лица правоохранительных органов", – отметили в пресс-службе.

Венедиктова отметила, что существует дисбаланс между направленными в суд обвинительными актами и судебными приговорами. Начальник департамента по делам Майдана Алексей Донской сказал, что это происходит из-за длительного рассмотрения дел в судах – в течение пяти-шести лет.