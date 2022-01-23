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Евромайдан

В Киеве прошло шествие в память о первых героях Небесной сотни

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Участники шествия прошли от Майдана до улицы Грушевского
Участники шествия прошли от Майдана до улицы Грушевского
Скриншот: НВ / YouTube

22 января в Киеве прошло шествие памяти первых погибших участников Революции достоинства. Видео шествия опубликовало НВ.

Участники акции почтили первых погибших в январе 2014 года: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадеру, Богдана Калиняка. 

Колонна с родственниками погибших, друзьями и активистами прошла от Майдана Незалежности по Крещатику до улицы Грушевского.

Участники шествия держали флаги с надписями "Революция достоинства" и "Небесная сотня. Герои не умирают", портреты убитых активистов Майдана, а также бело-красно-белые флаги, которые использует оппозиция Беларуси, – в память о белорусе Жизневском.

Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на Европейской площади состоялось богослужение по погибшим. Участники шествия возложили цветы, зажгли лампадки и спели гимн.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).  

По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей. Пятый президент Петр Порошенко говорил, что в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек

Вербицкого вместе с еще одним активистом Евромайдана Игорем Луценко похитили из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер

Нигоян и Жизневский погибли 22 января 2014 года в центре Киева, тогда же ранение получил Сеник, который скончался через несколько суток.

видео

Видео: НВ / YouTube
Теги: Евромайдан, Майдан, Небесная сотня, Крещатик, шествие, Революция достоинства, активист, погибшие, память
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