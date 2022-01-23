В Киеве прошло шествие в память о первых героях Небесной сотни

Участники акции почтили первых погибших в январе 2014 года: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадеру, Богдана Калиняка.

Колонна с родственниками погибших, друзьями и активистами прошла от Майдана Незалежности по Крещатику до улицы Грушевского.

Участники шествия держали флаги с надписями "Революция достоинства" и "Небесная сотня. Герои не умирают", портреты убитых активистов Майдана, а также бело-красно-белые флаги, которые использует оппозиция Беларуси, – в память о белорусе Жизневском.

Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на Европейской площади состоялось богослужение по погибшим. Участники шествия возложили цветы, зажгли лампадки и спели гимн.