Зеленский назначил 28 судей. Двое из них принимали решения против активистов Майдана

Среди назначенных – судьи Евромайдана Андрей Ключник из Святошинского районного суда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева, об этом в Facebook написала неправительственная организация "Фундація DEJURE".

"В 2018 году Общественный совет добропорядочности (ОСД) пришел к выводу, что судьи Ключник и Заруба не отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики. Судья Ключник в 2014-м заключил в тюрьму активиста Революции достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу: решение судьи Ключника по поводу активиста Евромайдана противоречило закону", – отметили в посте.

Высшая квалификационная комиссия судей прекратила дисциплинарное производство по судье из-за того, что истек срок привлечения к ответственности.

По данным общественной организации, Заруба также получил отрицательное заключение ОСД из-за преследования активистов Революции достоинства,

"Речь идет о представительнице Автомайдана, которую судья лишил водительских прав на три месяца якобы за нарушение требования остановиться по требованию полиции", – уточнили в сообщении.