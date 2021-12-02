Зеленский назначил 28 судей. Двое из них принимали решения против активистов Майдана

Среди назначенных – судьи Евромайдана Андрей Ключник из Святошинского районного суда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева, об этом в Facebook написала неправительственная организация "Фундація DEJURE".
"В 2018 году Общественный совет добропорядочности (ОСД) пришел к выводу, что судьи Ключник и Заруба не отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики. Судья Ключник в 2014-м заключил в тюрьму активиста Революции достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу: решение судьи Ключника по поводу активиста Евромайдана противоречило закону", – отметили в посте.
Высшая квалификационная комиссия судей прекратила дисциплинарное производство по судье из-за того, что истек срок привлечения к ответственности.
По данным общественной организации, Заруба также получил отрицательное заключение ОСД из-за преследования активистов Революции достоинства,
"Речь идет о представительнице Автомайдана, которую судья лишил водительских прав на три месяца якобы за нарушение требования остановиться по требованию полиции", – уточнили в сообщении.
21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который после избиения вышедших на площадь студентов перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.
17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.
За время Евромайдана, по данным Офиса генпрокурора, погибло 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей, 2500 человек пострадали. По данным Министерства внутренних дел Украины, погибших сотрудников правоохранительных органов было 17.