Чаус рассказал, что из него выбивали показания против Порошенко. Видео опубликовал нардеп Арьев

Чаус: Когда я пытался вылезти, он бил меня кулаками по спине, по почкам Фото: Стас Юрченко / graty.me

Чаус сообщил, что его положили на пол в автомобиле и на голову ему сел человек.

"Когда я пытался вылезти, он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут 20–30. Потом меня пересадили в "пирожок" темно-зеленого или темно-синего цвета. Похоже, что это было Peugeot… Они дали мне укол и связали руки-ноги, потом мы поехали", – отметил он.

По словам Чауса, машина ехала часа два. Спутники сказали, что везут его в Румынию.

Арьев утверждает, что бывшего судью выкрали украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Минобороны Украины, которое в то время возглавлял Кирилл Буданов.

"Они вывозили судью Чауса выбивать показания на личных врагов [президента Украины] Владимира Зеленского", – заявил нардеп.

Чаус сообщил, что ему дали вопросы, распечатанные на листах. Напротив вопросов стояли плюсы и минусы.

"Там было очень много вопросов, до 100. Под каждым вопросом надо было поставить подпись и "да" или "нет"... Сказали: "Пока не напишешь, что ехал из Киева на самолете и что был в кабинете у [пятого президента Украины Петра] Порошенко и получил от него личное указание засудить [днепровского бизнесмена Геннадия] Корбана, живым из подвала не выйдешь", – сказал бывший судья.

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