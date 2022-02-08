Экс-судья Чаус внес залог 718 тыс. грн

"Залог внесен", – сказали в ведомстве.

По информации агентства, залог был внесен 7 февраля.

Чаус находился под круглосуточным домашним арестом с августа 2021 года, но 1 февраля суд изменил меру пресечения на залог.

Как сообщали в Центре противодействия коррупции, после внесения залога на Чауса будет возложен ряд обязательств, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязательств – два месяца.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.

1 февраля 2022 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Чаусу с круглосуточного домашнего ареста на залог 717,9 тыс. грн.