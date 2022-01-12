Бывшему судье Чаусу до февраля продлили домашний арест

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве Фото: vru.gov.ua (архив)

"Суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 февраля текущего года", – сказала Чемерис.

Чаус также должен по требованию прибывать к детективу, прокурору или в суд, не покидать без их разрешения место жительства.

Экс-судья обязан сдать паспорт гражданина Украины и другие документы, дающие право на выезд из страны.

Определение может быть обжаловано в течение пяти дней с момента оглашения.