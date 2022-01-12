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ПОЛИТИКА

Бывшему судье Чаусу до февраля продлили домашний арест

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Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве
Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве
Фото: vru.gov.ua (архив)

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу. Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь ВАКС Алеся Чемерис.

"Суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 февраля текущего года", – сказала Чемерис.

Чаус также должен по требованию прибывать к детективу, прокурору или в суд, не покидать без их разрешения место жительства.

Экс-судья обязан сдать паспорт гражданина Украины и другие документы, дающие право на выезд из страны.

Определение может быть обжаловано в течение пяти дней с момента оглашения.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.

Теги: Николай Чаус, домашний арест, суд, ВАКС
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