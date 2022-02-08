Бурба: Меня обещали назначить послом в Австралию, если я скажу, что спецоперации по вагнеровцам не было. Я засмеялся

Бурба сказал, что предложение руководителя одной из украинских спецслужб его рассмешило Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Меня просили сказать, что ничего не было. Это такая политика", – сказал Бурба.

Он уточнил, что об этом его просил не лично президент Украины Владимир Зеленский, а "руководитель одной из наших спецслужб".

"У нас их немного, вы же понимаете... Он сказал, что делегирован [руководителем Офиса президента Андреем] Ермаком. Мне было предложение. Когда я отказался, были угрозы. Угрожали семьей и уголовным преследованием... Они хотели, чтобы я согласился дать в СМИ информацию, что операции не было, а за это меня назначат на должность в Министерстве иностранных дел – послом в Австралию", – сказал Бурба.

Он отметил, что это предложение его рассмешило.

"Я засмеялся. Спросил, почему так далеко. Непонятно: почему Австралия? Хотя, наверное, там тоже нужно развивать отношения с нашими партнерами. В противном случае [мне обещали], что все будет очень быстро, молниеносно. Я не верил в это. Говорили, что выгонят меня с государственной дачи (речь идет о доме, который я снимал с 2018 года, он был с охраной, конспирация была), снимут охрану, возбудят уголовные дела... Еще был один вопрос, он касался моего родственника, что его выгонят с госслужбы", – сказал Бурба.

Кроме того, бывший начальник ГУР рассказал, что ему угрожали запретом на выезд из Украины.

"Я говорил: "Как гражданину Украины можно запретить выезжать, если нет решения суда?" – возмутился Бурба. – Это все вышло у них".

По словам бывшего начальника ГУР, руководитель спецслужбы, с которым он общался, "послушал и даже записал ответы".

Через несколько дней после этой встречи, как рассказал Бурба, его семье запретили использовать государственную дачу, которую она снимала.

"Жена выехала с ребенком, заезжала обратно – не пустили. Это была пятница после обеда. Сказали, чтобы жена приехала забрала вещи. Я даже не появлялся – не пускали. [Сколько дали на сбор вещей?] В четверг вечером сообщили, что контракт разрывается, в пятницу в 12.00–13.00 закрыли проезд. А разговор с руководителем спецслужбы, кажется, был в среду", – вспомнил бывший начальник ГУР.

Он также подтвердил, что в тот же день его лишили охраны.

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