В Украине "желтому" уровню карантина соответствуют три области

Это Запорожская, Кировоградская и Полтавская области.

Две области – Ивано-Франковская и Ровенская – находятся в "красной" зоне. Остальные регионы соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

По всей Украине последние трое суток превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (24,6%; 24,5% и 24,8%) и уровень госпитализаций (66,4; 67,4 и 67,7).

В пределах нормы во всех регионах – загруженность койко-мест с кислородом в больницах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 февраля в Украине подтвердили 4,3 млн случаев коронавируса, умерло 101,6 тыс. человек.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.