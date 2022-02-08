В Украине 7 февраля от COVID-19 умерло вдвое больше пациентов, чем за предыдущие сутки

В Украине за сутки 7 февраля зафиксировано около 34,4 тыс. новых случаев COVID-19, сообщили в Минздраве Фото: EPA

Среди заболевших – 3095 детей и 955 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Одесской области – 3921 человек, 2862 – в Киеве, 2336 – во Львовской области, 2022 – в Харьковской.

Выздоровело 15 193 человека, 255 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 2168 пациентов. За сутки сделали около 131,9 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 4,34 млн человек, умерло – 101 647.

6 февраля в Украине умерло 115 пациентов с COVID-19.