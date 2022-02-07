Инфекционист Федорова рассказала, какими лекарствами можно пользоваться при коронавирусе

Светлана Федорова: Употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного Фото: nashkray.org

"В первую очередь мы используем противовоспалительные препараты. Такие как парацетамол, ибупрофен, нимесулид. Коронавирус в том числе способствует тромбообразованию, воздействует на стенки сосудов, ведет к микротромбозам. И употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного", – отметила специалист.

В своем блоге Федорова рассказывает о коронавирусе, его отличиях от гриппа и простуды, о вакцинации. Врач также начала онлайн-консультации, которые будут проходить каждый четверг на ее странице в Facebook.

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