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Инфекционист Федорова рассказала, какими лекарствами можно пользоваться при коронавирусе

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Светлана Федорова: Употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного
Светлана Федорова: Употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного
Фото: nashkray.org

При коронавирусе важно принимать безопасные для сосудов лекарства, рассказала в своем видеоблоге "Что должно быть в аптечке на случай коронавируса" в YouTube врач-инфекционист высшей категории, депутат Николаевского горсовета от партии "Наш край" Светлана Федорова.

"В первую очередь мы используем противовоспалительные препараты. Такие как парацетамол, ибупрофен, нимесулид. Коронавирус в том числе способствует тромбообразованию, воздействует на стенки сосудов, ведет к микротромбозам. И употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного", – отметила специалист.

В своем блоге Федорова рассказывает о коронавирусе, его отличиях от гриппа и простуды, о вакцинации. Врач также начала онлайн-консультации, которые будут проходить каждый четверг на ее странице в Facebook.

ВИДЕО
Видео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ухудшение ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Теги: здоровье, лекарства, Наш край, видеоблог, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Светлана Федорова
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