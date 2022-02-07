Инфекционист Федорова рассказала, какими лекарствами можно пользоваться при коронавирусе

"В первую очередь мы используем противовоспалительные препараты. Такие как парацетамол, ибупрофен, нимесулид. Коронавирус в том числе способствует тромбообразованию, воздействует на стенки сосудов, ведет к микротромбозам. И употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного", – отметила специалист.
В своем блоге Федорова рассказывает о коронавирусе, его отличиях от гриппа и простуды, о вакцинации. Врач также начала онлайн-консультации, которые будут проходить каждый четверг на ее странице в Facebook.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ухудшение ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.