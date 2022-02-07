"Три дня интенсивной терапии". Ермак сообщил, что вылечился от COVID-19

"Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован", – подчеркнул он.

Ермак призвал всех вакцинироваться, так как "это очень помогает".

Он отметил, что все планы на эту неделю в силе.

"Работы много, но энергии еще больше. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!" – подытожил политик.