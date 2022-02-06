Зеленский и Ермак не видели видео ДТП с Трухиным, которое сняли полицейские – ОП

"Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не ознакомились с записью. Об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых, к счастью, обошлось без погибших", – сказано в ответе.

Также там заявили, что Трухин после 23 августа 2021 года не приходил в приемные Зеленского и Ермака. Ни президент, ни глава его администрации не общались с нардепом о ДТП, заверили в ОП.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что президент был проинформирован о ДТП. "Поверить в то, что руководство министерства не знало об этом и не видело этих фактов, – ну это нужно быть очень наивным человеком. Дальше, конечно же, знал и Зеленский. В каком объеме знал? Может, ему сказали: "Да там все нормально, обычно, нормальный пацан, не надо реагировать". Он ответил: "Ну, да. Он же наш". А может, он что-то и видел", – отметил Аваков 3 февраля.